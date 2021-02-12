Аналитик предсказал снижение доллара до 73 рублей

Аналитик прогнозирует укрепление рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вторая неделя февраля завершается укреплением рубля. Аналитики уверены, что в ближайшее время резких скачков на валютном рынке не предвидится, однако рубль продолжит уверенное укрепление и в последующие недели.

«Предпосылки для укрепления рубля при прочих равных условиях создаст и характерная для первой половины года сезонность платежного баланса - поступление валюты по экспортному каналу превышает ее отток при закупках импорта. Именно по этой причине первые три месяца года почти всегда оказывались благоприятными для рубля», - озвучил прогноз руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

По данным аналитика, с улучшением эпидемиологической ситуации и закреплению цен на нефть в коридоре 55-68 долларов за баррель, национальная валюта сможет закрепиться на уровне 73 рубля за доллар, передает «Российская газета».

Напомним, утром в пятницу, 12 февраля, на открытии торгов Московской биржи доллар и евро немного подорожали. Курс доллара составил 73,83 рубля, а курс евро - 89,5 рубля, передает «Свободная пресса».