Врачи амбулаторных онкоцентров в Ленинградской области будут получать дополнительные выплаты

Врачи Центров амбулаторной онкологической помощи Ленинградской области будут дополнительно получать по 120 тысяч рублей в год. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

По 120 тысяч рублей ежегодно в качестве дополнительных выплат будут получать врачи-онкологи, работающие в Центрах амбулаторной онкологической помощи Ленинградской области. Соответствующее постановление 12 февраля подписал губернатор региона Александр Дрозденко. Ранее такие социальные ежегодные выплаты полагались только врачам, работающим в первичных онкологических кабинетах. Власти Ленинградской области решили материально поддержать медиков амбулаторных онкоцентров и включили их в список дефицитных медицинских специальностей.

Теперь в этот список входит 12 категорий сотрудников. По 120 тысяч рублей из регионального бюджета в качестве ежегодной выплаты получают анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, психиатры, психотерапевты, фтизиатры, в том числе заведующие стационарами; врачи скорой медицинской помощи, судебно-психиатрические эксперты, врачи-онкологи первичных онкологических кабинетов и центров амбулаторной онкологической помощи; врачи по паллиативной медицинской помощи, врачи-гериатры, в том числе заведующие отделениями. Всего в 2020 году получателями социальной выплаты стали 533 медика из этого списка.

На сегодняшний день в регионе открыты три Центра амбулаторной онкологической помощи. Они располагаются во Всеволожском, Кингисеппском и Тихвинском районах. Еще два центра скоро приступят к работе в Гатчинском и Выборгском районах. Гатчинский амбулаторный центр появился благодаря проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». В онкоцентре, расположенном в здании городской поликлиники, будут трудиться четыре врача-онколога и врач-эндоскопист. Ожидается, что в сутки они будут принимать до 80 человек.

Ранее ленинградские медики, работающие в ковидных госпиталях, получили дополнительные выплаты за работу в новогодние каникулы с 1 по 8 января. Перед Новым годом губернатор Александр Дрозденко пообещал, что труд врачей, оказывающих в праздничные дни помощь пациентам с COVID-19, будет оплачен в двойном размере. На выплаты медицинскому персоналу, работавшему в новогодние каникулы, правительство Ленинградской области выделило 112,9 миллионов рублей. Эти деньги были распределены между 6284 медработниками.

Кроме того, Александр Дрозденко подписал постановление, продлевающее действие специальных выплат за работу с коронавирусными больными на весь первый квартал 2021 года. Власти Ленинградской области сохранили региональные доплаты к федеральным выплатам тем, кто работает с больными COVID-19 в красной зоне и в зоне риска: врачам, медицинскому персоналу и водителям скорой помощи. С начала 2020 года на выплаты медикам региона из федерального бюджета было перечислено 1,36 миллиарда рублей, из областного бюджета - 772,5 миллиона рублей.