Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Врачи амбулаторных онкоцентров в Ленинградской области будут получать дополнительные выплаты

Распоряжение об этом подписал глава региона Александр Дрозденко
Ксения БОГДАНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Врачи Центров амбулаторной онкологической помощи Ленинградской области будут дополнительно получать по 120 тысяч рублей в год. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Врачи Центров амбулаторной онкологической помощи Ленинградской области будут дополнительно получать по 120 тысяч рублей в год. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

По 120 тысяч рублей ежегодно в качестве дополнительных выплат будут получать врачи-онкологи, работающие в Центрах амбулаторной онкологической помощи Ленинградской области. Соответствующее постановление 12 февраля подписал губернатор региона Александр Дрозденко. Ранее такие социальные ежегодные выплаты полагались только врачам, работающим в первичных онкологических кабинетах. Власти Ленинградской области решили материально поддержать медиков амбулаторных онкоцентров и включили их в список дефицитных медицинских специальностей.

Теперь в этот список входит 12 категорий сотрудников. По 120 тысяч рублей из регионального бюджета в качестве ежегодной выплаты получают анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, психиатры, психотерапевты, фтизиатры, в том числе заведующие стационарами; врачи скорой медицинской помощи, судебно-психиатрические эксперты, врачи-онкологи первичных онкологических кабинетов и центров амбулаторной онкологической помощи; врачи по паллиативной медицинской помощи, врачи-гериатры, в том числе заведующие отделениями. Всего в 2020 году получателями социальной выплаты стали 533 медика из этого списка.

На сегодняшний день в регионе открыты три Центра амбулаторной онкологической помощи. Они располагаются во Всеволожском, Кингисеппском и Тихвинском районах. Еще два центра скоро приступят к работе в Гатчинском и Выборгском районах. Гатчинский амбулаторный центр появился благодаря проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». В онкоцентре, расположенном в здании городской поликлиники, будут трудиться четыре врача-онколога и врач-эндоскопист. Ожидается, что в сутки они будут принимать до 80 человек.

Ранее ленинградские медики, работающие в ковидных госпиталях, получили дополнительные выплаты за работу в новогодние каникулы с 1 по 8 января. Перед Новым годом губернатор Александр Дрозденко пообещал, что труд врачей, оказывающих в праздничные дни помощь пациентам с COVID-19, будет оплачен в двойном размере. На выплаты медицинскому персоналу, работавшему в новогодние каникулы, правительство Ленинградской области выделило 112,9 миллионов рублей. Эти деньги были распределены между 6284 медработниками.

Кроме того, Александр Дрозденко подписал постановление, продлевающее действие специальных выплат за работу с коронавирусными больными на весь первый квартал 2021 года. Власти Ленинградской области сохранили региональные доплаты к федеральным выплатам тем, кто работает с больными COVID-19 в красной зоне и в зоне риска: врачам, медицинскому персоналу и водителям скорой помощи. С начала 2020 года на выплаты медикам региона из федерального бюджета было перечислено 1,36 миллиарда рублей, из областного бюджета - 772,5 миллиона рублей.