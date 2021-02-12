Гинцбург сообщил, что вакцину «Спутник лайт» не планируют применять в России Фото: Мария ЛЕНЦ

Однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» будут применять в странах, у которых нет возможности приобрести полноценную двухкомпонентную вакцину. На территории России продолжат прививать «Спутником V». Об этом сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, который рассказал о второй стадии испытаний препарата.

По его словам, «Спутник Лайт» позволит сбить пик заболеваемости, а также ослабит нагрузку на здравоохранение и снизит количество тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекции. Как он отметил, разработка препарат поможет продолжать борьбу с COVID-19 с меньшими потерями.

«За тот месяц, который прошел с того момента, когда о ней впервые было сказано, институт Гамалеи успел фактически провести первую фазу, сейчас заканчивает вторую фазу клинических испытаний этого препарата», - сообщил Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24»

Глава Центра имени Гамалеи уточнил, что однокомпонентная вакцина будет защищать от коронавирусной инфекции 4-5 месяцев, а также понижает вероятность тяжелого течения коронавируса, однако, в отличие от двухкомпонентного «Спутника V», не исключает ее.