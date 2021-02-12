Пробки в Москве 12 февраля 2021 из-за снегопада достигли 9 баллов

Пробки в Москве достигли 9 баллов из-за снегопада Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Снегопад в Москве дает о себе знать. В пятницу к 16 часам пробки в столице уже достигли девяти баллов. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс.Пробки".

Сейчас стоят многие участки ТТК, улицы внутри Бульварного кольца и само кольцо. Трудности с движением также наблюдаются внутри Садового кольца и на центральных набережных, частности, на Кремлевской, Софийской, Москворецкой, Устьинской и других. В пробках стоят и южные участки МКАД.

Большая часть заторов связана с ДТП, скользкой дорогой и снежными заносами. Пробки в столице начались с самого утра. Загруженность дорог оценивали в семь баллов, а к 14:00 движение ухудшилось еще на один балл.

Ранее сайт kp.ru писал о том, какая погода ожидает нас в ближайшую неделю. Потепления пока ждать не приходится. Как минимум до конца недели оттепелей не предвидится, но и таких лютых холодов уже не будет. В субботу и воскресенье по ночам до -15...-16 градусов, а днем порядка -10.