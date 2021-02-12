В центральной России ожидаются сильные снегопады и морозы

В центральной России ожидается сильный мороз. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Гидрометцентре заявили, что на этих выходных жителей центральной России ожидают сильный снегопад и морозы.

«Сильный снег ожидается в Московской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Ивановской, Костромской областях, ночью 13 февраля - в Брянской, Орловской и Курской областях», – говорится в сообщении синоптиков.

Во многих городах Центрального федерального округа в субботу будет сильный снегопад. На юго-востоке округа ожидается мокрый снег и дождь.

Также поднимется сильный ветер, который грозит перейти в метель. Синоптики предупредили, что в эти дни на дорогах вероятнее всего будет сильный гололед.

Температура воздуха ночью опустится до -16...–22 градусов, а днем до -9...–16 градусов.

Погода изменится в Поволжье, а также Тверской, Ярославской областях.

Сильный снег и ветер придут и на юг России - сильный ветер и снегопад ожидается в Крыму, Сочи, Ростовской и Краснодарской областях.