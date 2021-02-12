Гинцбург рассказал об испытаниях российской вакцины "Спутник V" на детях

Гинцбург рассказал об испытания "Спутника V" на детях. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как будут проходить испытания вакцины от коронавируса на детях.

"Скорее всего, когда мы получим разрешение на исследование "Спутника V" на детском населении, то оно будет разбито на определенные возрастные группы, допустим, 17-14 (лет - ред.), 14-9, 9 и меньше, а, может быть, даже на четыре возрастные группы", - рассказал он в эфире канала "Россия 24".

Гинцбург подчеркнул, что чем меньше будет прививаемая возрастная группа, тем меньше будет доза вакцины.

Ученый отметил, что в состав вакцины, скорее всего, не будут внесены изменения. Гинцбург также заверил, что если к началу испытания прививки на детях будет проведены исследования назальной формы вакцины, то именно она будет применяться в первую очередь на маленьких пациентах.

Напомним, что вакцина "Спутник V" была разработана и зарегистрирована центром имени Гамалеи в августе 2020 года. Прививка стала первой в мире по профилактике COVID-19.