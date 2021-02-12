Лондон заявил о «шокирующем состоянии» британской армии

Вооруженным силам Великобритании «катастрофически» не хватает солдат Фото: REUTERS

Вооруженным силам Соединенного Королевства «катастрофически» не хватает солдат, молодые люди не хотят идти в армию, которая на сегодняшний день находится в «шокирующем состоянии», пишет газета Daily Mail со ссылкой на внутренний отчет министерства обороны Великобритании.

К такому положению дел, как отмечается в документе, привели плохие условия жизни военнослужащих, низкая оплата их службы и решение набирать контрактников через частную фирму. В итоге из 33 британских пехотных батальонов не испытывает нехватки кадров не испытывает нехватки кадров только один, а количество заявок на службу в армии с каждым годом уменьшается.

В отчете говорится, что королевским Сухопутным войскам на данный момент требуется почти 15 тысяч солдат, в случае необходимости сейчас страна может отправить на поле боя всего 11 тысяч бойцов.

Командовавший силами Великобритании в Афганистане полковник Ричард Кемп печально констатировал, что «армия стала слишком мала, чтобы полноценно защищать Британию во все более опасном мире».