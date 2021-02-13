Новый премьер Италии сформировал кабинет министров

Новый премьер-министр Италии Марио Драги Фото: REUTERS

Новым премьером Италии стал Марио Драги, который ранее возглавлял Европейский центральный банк (ЕЦБ). Он уже сформировал собственный кабинет министров и представил его президенту страны Серджо Маттарелле.

«Президент Серджо Маттарелла встретился с профессором Марио Драги, давшим окончательное согласие возглавить правительство, состав которого представил главе государства», - сообщила президентская пресс-служба.

Отмечается, что в обновленном кабмине на своих постах останутся министры иностранных и внутренних дел – Луиджи Ди Майо и Лучана Ламорджезе, а также министр здравоохранения Роберто Сперанца и министр культуры Дарио Франческини. Кроме того Лоренцо Гуерини остался министром обороны, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, предыдущий итальянский премьер Джузеппе Конте подал в отставку в конце января.