Зеленский перепутал Китай с Непалом в новогоднем поздравлении

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя жителей Китая с Новым годом по восточному календарю, перепутал КНР с Непалом

«Поздравляю верховного лидера Китая Си Цзиньпина и дружественный китайский народ с Праздником весны», - написал украинский лидер в Twitter, сопроводив послание фотографией Непала, вместо изображения Китая.

Зеленский выразил уверенность, что взаимовыгодное сотрудничество Киева и Пекина будет развиваться дальше. «В 10-ю годовщину стратегического партнерства Украины и Китая подтверждаю настрой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество», - добавил он.

Позднее ошибка была исправлена. Однако некоторые пользователи успели ее заметить. Украинские пользователи предположили, что перед публикацией глава незалежной принял наркотики, а также предложили также заменить старого и «поломанного» президента на «нового»