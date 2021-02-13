Депутат Госдумы предложил ввести в России акциз на сахаросодержащие напитки Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил ввести в России акцизы на сахаросодержащие напитки. Соответствующие письмо он отправил на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Политик указывает на то, что акцизные сборы или специальные налоги на сахаросодержащие напитки в некоторых странах применяются как механизм, который помогает снизить потребление данной продукции.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность введения специального акцизного сбора на реализуемые внутри России сахаросодержащие напитки, оценить возможный размер данного сбора», - приводит RT текст письма, направленного главе Минздрава

В своем письме Сухарев также предложил массово информировать россиян о вреде потребления пищевой сахаросодержащей продукции, особенно для детей. Он предложил распространять такую информацию через СМИ и интернет.

По словам депутата, жители России должны понимать, что сахаросодержащая продукция способствует возникновению рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а у детей может вызвать образование воспалительных процессов в головном мозге.