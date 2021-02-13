В Ленинградской области стартовала гонка «Лыжня России» - 2021

На снежные трассы вышло более 500 лыжников со всех уголков региона

В Ленинградской области 13 февраля стартовала 39-я открытая гонка «Лыжня России»-2021. Самая массовая зимняя эстафета, традиционно собирающая поклонников лыж по всей России, проходит на базе детско-юношеской спортивной школы в Лодейном Поле.

В гонке принимают участие все желающие независимо от возраста и спортивной подготовки: это и профессиональные спортсмены, и любители лыж со всех уголков Ленинградской области. На лыжню встали представители исполнительных органов власти и Законодательного собрания региона, а также студенты Ленинградского государственного университета имени Пушкина. Всего к эстафете присоединились более 500 лыжников.

«Отрадно, что традиция проведения этих замечательных и очень популярных соревнований не прерывается уже много лет. Из года в год в них принимают участие десятки тысяч людей разных поколений по всей стране. Этот зимний праздник объединяет тех, кто искренне любит лыжный спорт, с удовольствием занимается физической культурой, своей приверженностью к здоровому, активному образу жизни подает пример другим», - говорится в обращении президента России Владимира Путина ко всем участникам и организаторам «Лыжни России».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Инстаграме приветствовал участников состязания и рассказал, на каких лыжных базах региона в эти снежные выходные могут покататься все любители зимних видов спорта.

Для участников «Лыжни России» в Ленинградской области приготовили две дистанции. Они предназначены для лыжников разных возрастных категорий. Участники 2003 года рождения и младше бегут эстафету в пять километров, участники 2002 года рождения и старше – десять километров. В финале победителей и призеров эстафеты ждут памятные призы и подарки от Министерства спорта России.

«Лыжня России» в Ленинградской области проходит в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».