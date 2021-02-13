Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Армении Фото: REUTERS

В субботу, 13 февраля, в Армении, рядом с Ереваном, зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 в Армении. Об этом сообщает Европейский-Средиземноморский сейсмологический центр.

Как передает сейсмологический центр, эпицентр землетрясения находился в 12 километрах от армянской столице. Очаг подземных толчков залегал на глубине двух километров.

Как сообщает Sputnik, что трясло на протяжении нескольких секунд. Жители многоэтажных зданий, расположенных в разных частях Еревана, вышли на улицы столицы.

Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали

Напомним, накануне, в минувшую среду, 10 февраля, землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали у берегов Индонезии. Эпицентр подземных толчков располагался в шестнадцати километрах к юго-западу от острова Симелуэ, который расположен к западу от острова Суматра. Очаг землетрясения залегал на глубине двадцати километров.