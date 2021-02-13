Семь человек оказались под завалами после обрушения ангара в Новой Москве

Несколько человек оказались под завалами после обрушения ангара в Новой Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новой Москве в субботу, 13 февраля, обрушился ангар, семь человек в настоящее время, по предварительным данным, находятся под завалами здания. Инцидент произошел в деревне Кресты, где располагается пушно-меховой комплекс «Белочка».

Как сообщает источник kp.ru, обрушилось здание ангара размерами 60 на 20 метров. Площадь обрушения – 200 квадратных метров. Шесть человек уже смогли сами выйти, ещё двоих собираются искать под завалами. На месте происшествия работают врачи и спасатели.

Чуть позже источник сообщил, что из-под завалов ангара вытащили еще одного человека. Его передали прибывшим на место медикам. Второй пострадавший все еще находится под завалами здания, в настоящее время ведутся работы по его извлечению. Происшествию присвоен второй номер сложности.

По предварительной информации, обрушение произошло из-за скопления снега на крыше строения.