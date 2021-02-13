Умер Юрий Власов, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Юрий Власов, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике 1960 года. Спортсмена не стало в возрасте 85 лет. Об этом в субботу, 13 февраля, рассказал генсекретарь Федерации тяжелой атлетики России Александр Кишкин.

- Трагическое событие случилось сегодня. Российская Федерация тяжелой атлетики выражает глубочайшие соболезнования близким Юрия Власова. Его дочь Ирина рассказала нам, что для его семьи смерть любимого человека стала огромным ударом. Сегодня утром он был бодр и с удовольствием позавтракал, а потом случилась трагедия, - сообщил он в интервью агентству ТАСС.

Александр Кишкин добавил, что смерть спортсмена была скоропостижной и неожиданной. Год назад Власов перенес операцию, однако полностью восстановился после нее. В последнее время он ничем не болел, в том числе коронавирусом.

На счету Юрия Власова серебро Олимпийских игр1964 года, четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть побед на континентальных первенствах. Неоднократно за свою спортивную карьеру он устанавливал мировые рекорды. На играх 1964 года Юрия Власов был знаменосцем делегации Советского Союза.

После завершения спортивной карьеры он профессионально занимался литературной деятельностью, до 1987 года был главой Федерации тяжелой атлетики, а в 1996 году участвовал в выборах президента Российской Федерации.