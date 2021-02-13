Умер Олег Валкман, актер из сериала «След»

Умер Олег Валкман, российский актер. Фото: кадр из сериала "След"

Умер Олег Валкман, российский актер, наиболее известный по своей роли в сериале «След». Артиста не стало на 53-м году жизни, сообщается на его официальном сайте в субботу, 13 февраля.

Отмечается, что актер скоропостижно скончался в Москве в минувшую пятницу. Причиной смерти стала непродолжительная болезнь.

- Всю свою жизнь он был бесконечно предан своему делу. Он всегда был отзывчивым и чутким к людям. Это тяжелая и невосполнимая утрата, - говорится на сайте Олега Валкмана. Похороны актера состоятся в Нижнем Новгороде, его родине.

Представитель актера в интервью «Пятому каналу» сообщила, что накануне у него поднялась температура. Близкие артиста вызвали ему скорую, какое-то время он лежал в реанимации. Коллега актера Сергей Пиоро добавил, что у Валкмана были небольшие проблемы со здоровьем и случился приступ незадолго до смерти.

Олег Валкман родился 11 июля 1968 года, в кино начал активно сниматься в 2001 году. Наиболее известен зрителям по роли патологоанатома Бориса Селиванова в сериале «След». Актер также сыгрался в сериалах «Телохранитель-2», «Эшелон», «Штрафбат», «Громовы». В его фильмографии насчитывается примерно 47 работ.