Роструд напомнил о рабочей субботе 20 февраля 2021 года

Роструд напомнил о рабочей субботе 20 февраля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роструд напомнил гражданам страны, что следующая неделя февраля будет шестидневной.

Из-за грядущих праздников расписание выходных дней в феврале было изменено.

Таким образом 20 февраля окажется рабочей субботой. Зато потом отдыхать страна будет с 21 по 23 февраля включительно. А это значит, что рабочая неделя после праздничных дней будет трехдневной.

Изменения в календаре придутся и другие праздничные периоды. Так, россиян ждут выходные дни с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября и 31 декабря.

Ранее в Министерстве труда объяснили, что перенос рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих календарных дней не будет соответствовать нормам Трудового кодекса.

Но при этом в ведомстве отметили, что непременно учтут этот момент при формировании выходных в следующем 2021 году.