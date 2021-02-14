Биткоин поднялся выше $49 тысяч, побив новый рекорд

Биткоин поднялся выше $49 тыс побив новый рекорд. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Биткоин (Bitcoin) в ходе торгов ушел за отметку в 49 тысяч долларов. Самая популярная криптовалюта мира побила свой исторический максимум.

Его стоимость на торгах вырастала до 49,143 тысячи долларов. Рост составил 2,7%. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену криптовалюты более чем по 20 биржам.

При этом на крупнейшей бирже Binance биткоин рос в цене более чем на 3%, достигнув 49 300 долларов.

Напомним, что активный рост стоимости биткоина начался после того, как контролируемая Илоном Маском компания Tesla заявила об инвестировании 1,5 миллиардов в биткоин.

После этого, начиная с 8 февраля, стоимость криптовалюты поднялась до 41 950 долларов, и два дня подряд била исторические максимумы.

Ранее биткоин не поднимался выше 20 тысяч долларов, начиная с 2017 года. Криптовалюта превысила это значение 16 декабря 2020 года.