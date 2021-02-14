Семь человек госпитализированы после пожара на швейном производстве в Подмосковье. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Двадцать семь работников нелегального швейного производства в Видном в Подмосковье пострадали во время пожара.

"Семь человек госпитализированы после пожара, еще двадцати потребовалась медицинская помощь", - сообщил источник в экстренных службах агентству ТАСС.

Он отметил, что все пострадавшие являются гражданами Вьетнама, снимавшими жилье у россиян.

"Жалоб от соседей не было", - сказал собеседник агентства.

Во время пожара 26 жителей дома смогли выбраться на крышу, одна женщина осталась внутри. В результате она отравилась продуктами горения и была спасена. Шесть человек решили спрыгнуть с крыши, напуганные происшествием. Они получили травмы.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 01:34 мск от очевидца. К тушению пожара привлечено 78 человек и 23 единицы техники. Пожарным удалось ликвидировать пламя, которое к их приезду охватило первые два этажа.

Ранее пожар произошел в столице на улице Высокой. В результате происшествия погибли два человека.