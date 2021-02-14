Михаил Леус: снегопад в Москве стал одним из самых сильных за полвека Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о пришедшем в Москву снегопаде, который, по его словам, стал одним из самых сильных за полвека

Как отметил эксперт, всего одного сантиметра не хватило до абсолютного рекорда этого дня - 14 февраля. На данный момент на улицах 59 сантиметров снега. Он напомнил, что было уже установлено два суточных рекорда по количеству выпавших осадков – в пятницу, 12 февраля и субботу, 13 февраля.

Леус сообщил, что на текущий момент снегопад «вывалил» на столицу 32 с небольшим миллиметра осадков, что составляет около 90 процентов от месячной нормы февраля.

«Ну и с этим показателем это становится третий среди самых сильных снегопадов за последние 50 лет в Москве», - отметил эксперт.

Синоптик также рассказал о ближайшей погоде в столице. Согласно прогнозам, москвичам следует готовиться к похолоданию. Температура практически во все дни предстоящей рабочей недели по ночам будет опускаться ниже отметки в минус 20 градусов, а днем будет около минус 12-17 градусов.

«Февраль напоминает о том, что он месяц зимний, оправдывает прогнозы на то, что он будет холодным, на текущий момент средняя температура этого месяца в Москве больше, чем на 4 градуса отстает от климатической нормы», - добавил он.