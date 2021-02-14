Гвинея официально объявила о начале эпидемии лихорадки Эбола Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 14 февраля, власти Гвинеи официально объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола на юго-востоке страны.

«Правительство Гвинеи объявляет об эпидемии заболевания, вызываемого вирусом Эбола (БВВЭ), в префектуре Нзерекоре и районе Гуеке», - сообщает портал Guinee114 со ссылкой на заявление правительства.

Как отмечается в сообщении, кризисное совещание, проведенное 14 февраля под председательством Министра здравоохранения Гвинеи, приняло решение о введении ряда мер по противодействию эпидемии, в том числе решение об изоляции всех, кто мог иметь контакт с заболевшими Эболой.

В сообщении уточняется, что совещание прошло после поступления результатов исследования крови, взятой у четырех умерших с симптомами лихорадки Эбола. Проведенные исследования подтвердили наличие вируса в крови трех умерших. Поступление четвертого теста ожидается позднее.

По данным правительства Гвинеи, первый случай заражения был зафиксирован в городе Гуеке у медсестры, которая умерла 28 января. На данный момент зарегистрировали семь человек, которые могли заразиться Эболой. Все они присутствовали на похоронах медсестры. Один из них оказался инфицирован.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в экстренном порядке задействует имеющиеся ресурсы для оказания помощи Гвинеи в борьбе с вирусом.