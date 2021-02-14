Чехия ввела двухнедельный режим ЧС из-за коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Чехии объявило о введении в стране режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщило Чешское ТВ со ссылкой на источники в кабмине, режим будет действовать 14 дней, до 28 февраля

В минувший четверг, 11 февраля, парламент Чехии большинством в один голос, 49 к 48, отклонил просьбу правительства о продлении режима ЧС, который ранее уже был продлен и действовал с 5 октября прошлого года. В связи с этим кабмин воспользовалось предусмотренной возможностью снова объявить режим чрезвычайной ситуации по просьбе руководителей краев, которые обеспокоены распространением коронавирусной инфекции в своих регионах.

Однако глава сената Чехии Милош Выстрчил и некоторые специалисты по конституционному праву оспаривают такое решение краевых руководителей и правительства.

Напомним, накануне министр образования по делам молодежи и спорта Чехии Яна Малачова назвала урон от COVID-19 в стране большим, чем от Второй мировой. Согласно данным Worldometers, в республике на данный момент 1 088 009 заболевших коронавирусом, а жертвами инфекции стали 18 143 человека.