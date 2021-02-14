Не менее 1000 китайцев из Уханя заразились 13 штаммами коронавируса в декабре 2019 Фото: REUTERS

По меньшей мере одна тысяча человек была заражена 13 разными штаммами коронавируса нового типа в Ухане уже в декабре 2019 года, когда там впервые была зафиксирована вспышка инфекции. Такие данные привел глава международной экспертной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Бен Эмбарек.

При этом эксперт уточнил, что китайские коллеги предоставили специалистам ВОЗ данные только по 174 случаям заражения, зафиксированным в Ухане в декабре 2019 года. Тем не менее, как он отметил, это может говорить о том, что в действительности их насчитывалось на тот момент уже более тысячи, поскольку во всех этих случаях речь шла о пациентах, болезнь которых протекала в тяжелой форме.

«Мы пока не проводили подсчеты, но мы знаем, исходя из приблизительных оценок, что из всей массы зараженных лишь приблизительно 15% страдают от заболевания в тяжелой форме, а у абсолютного большинства людей болезнь протекает в легкой форме», - пояснил он в интервью телекомпании CNN.

По словам эксперта, то, что вирус широко циркулировал в Ухане в декабре 2019 года стало открытием. Как он заявил, такие данные в свою очередь подтверждают сведения о том, что распространение COVID-19 в Китае началось раньше, чем предполагали ученые.

Напомним, ранее эксперт ВОЗ назвал версию передачи коронавируса летучими мышами наиболее вероятной, а также сообщил, что в организации считают, что метом первоначального распространения COVID-19 мог стать юг Китая или Юго-Восточная Азия