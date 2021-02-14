Госбюро расследований Украины завело уголовное дело о гибели трех военных в Донбассе Фото: REUTERS

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) завело уголовное дело по факту гибели трех служащих украинских Вооружённых сил, которые подорвались на неизвестном устройстве. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ведомства.

«Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в связи со смертью трех украинских военнослужащих из состава Объединенных сил на подконтрольной Украине территории Донбасса в районе Новолуганского», - говорится в заявлении Госбюро Украины.

Ведомство уточняет, что дело расследуется как небрежное отношение военнослужащего к службе, повлекшее тяжкие последствия.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главе Генштаба Руслану Хомчаку отправиться в Донбасс для расследования гибели трех украинских военнослужащих. К тому времени на месте происшествия уже находился заместитель главы президентского офиса Роман Машовец

Напомним, трое украинских военных подорвались на неизвестном устройстве в Донбассе в воскресенье, 14 февраля. Все трое военнослужащих погибли. В непризнанной Луганской Народной Республике заявили, что служащие Вооружённых сил Украины погибли, подорвавшись на своих же минах.