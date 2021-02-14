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Юрий Лоза призвал российских артистов отказаться от песен на английском на «Евровидении»

Певец считает, что исполнение песни на русском языке позволит заручиться уважением других стран
Ксения АНУФРИЕВА
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Юрий Лоза призвал российских артистов отказаться от песен на английском на «Евровидении»

Юрий Лоза призвал российских артистов отказаться от песен на английском на «Евровидении»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский певец Юрий Лоза призвал российских артистов не исполнять песни на английском языке на «Евровидении». Исполнитель заявил, что площадку этого конкурса следует использовать, чтобы популяризировать отечественную культуру.

- Мы неправильно используем «Евровидение», отправляем туда кого-то побеждать, а следует использовать площадку так же, как Франция или Испания - чтобы популяризировать свою культуру. Если мы хотим, чтобы потом нас куда-то приглашали, надо быть оригинальными и самобытными, петь на родном языке. Победить не дадут, а нам и не надо, зато мы покажем себя, - сказал певец в интервью радиостанции «Говорит Москва» в воскресенье, 14 февраля.

Юрий Лоза добавил, что исполнение песни на русском языке позволит заручиться уважением других стран. Он отметил, что России следует вести себя как великой державе со своей культурой, историей, языком и традициями, в том числе со свой собственной песенной культурой. Кроме того, по мнению музыканта, российскому представителю следует использовать реквизит и декорации отечественного производства.

Как сообщал сайт Kp.ru, по словам комментатора конкурса, Евровидение» состоится в 2021 году, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.