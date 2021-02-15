В России зарегистрировали первый в мире тест для выявления «британского» штамма COVID-19

Роспотребнадзор зарегистрировал первый в мире тест для выявления «британского» штамма COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ученые центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления «британского» штамма коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

- Новый набор реагентов позволил создать тест для быстрого выявления именно мутантного штамма. Технология позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации. Набор реагентов успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в России, обладает высокой точностью, подтверждённой испытаниями, - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что новую технологию можно использовать для создания тестов, которые смогут выявлять любые другие мутации коронавирусной инфекции, а также иные инфекционные возбудители.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские вакцины от коронавирусной инфекции эффективно защищают от новых штаммов заболевания, в том числе «британского» и южноафриканского. Мутации не делают разработанные в России препараты менее эффективными.