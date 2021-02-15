Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России в начале весны

Вильфанд рассказал о погоде в России в начале весны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аномально высокой температуры в марте в регионах центральной части России не будет, в начале весны этого года температурные показатель будут близки к норме. Об этом в понедельник, 15 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- Первый месяц весны может быть теплым, если в европейскую часть России будут поступать теплые ветры и воздушные массы, однако экстремально теплым март не будет. Когда снега не очень много, солнце может быстро растопить его, поверхность начнет прогреваться, а затем и сам воздух, однако, вполне очевидно, что сейчас ситуация другая, - отметил синоптик в интервью агентству ТАСС.

Роман Вильфанд добавил, что жителям европейской части России не стоит рассчитывать, что весна будет ранней: предпосылок для этого нет. Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что детальный прогноз для всех регионов России на начало весны будет представлен в конце февреля.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, по словам Вильфанда, российскую столицы и регионы ЦФО в течение этой недели ожидает аномальное похолодание. Температура будет ниже нормы на 8-12 градусов, по ночам достигая минус 26 градусов.