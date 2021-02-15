Политолог предложил штрафовать на 100 тысяч рублей за оскорбление ветеранов

В России могут ввести наказание за оскорбление ветеранов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России могут ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Он предложил ввести наказание за подобные поступки для тех, кто не считается с заслугами старшего поколения.

Соответствующий документ он направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

Политолог отметил, что важно уважительно относиться к своей истории. Ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны ежедневно рисковали жизнью и здоровьем, чтобы спасти свой народ от тотального истребления. Они защитили отечество и заслужили особый статус, благодарность и уважение всех будущих поколений.

Этими, казалось бы, очевидными вещами, соглашаются далеко не все. В адрес ветеранов звучат оскорбления, причем негативные высказывания можно встретить как на виртуальных площадках, так и в реальной жизни.

В связи с этим, Антон Орлов предлагает внести в Уголовный кодекс России новую статью за публичное оскорбление заведомо ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла Великой Отечественной войны.

- Наказанием может быть штраф до 100 тыс. рублей или удержание дохода осужденного на период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, - цитирует Rt текст письма.

Помимо этого, политолог предлагает ввести за подобное нарушение исправительные работы на срок до одного года или реальное лишение свобода, на такой же период.

5 февраля в Москве состоялся суд над Алексеем Навальным. Блогера судили за клевету на 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко - участника Великой Отечественной войны, партизана.

Во время заседания обвиняемый не стеснялся в выражениях, в том числе, в адрес ветерана войны.

Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров уверен, что блогер заслуживает самого жесткого наказания, пишет газета "Известия".