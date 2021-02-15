Генсек кабмина Японии заявил, что страна готова к настойчивым переговорам с Россией по Курилам. Фото: Иван МАКЕЕВ

Генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като на пресс-конференции в Токио заявил, что правительство Японии намерено продолжать вести переговоры о мирном договоре с Россией, несмотря на принятые поправки к Конституции РФ.

"После внесения поправок в российскую конституцию бывший премьер-министр [Японии] Синдзо Абэ и президент [России] Владимир Путин провели в сентябре прошлого года телефонный разговор. В нем они подтвердили достигнутую в Сингапуре в 2018 году договоренность об ускорении переговоров на основе Совместной декларации 1956 года. Мы по-прежнему намерены вести упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, которая заключается в подписании мирного договора после решения территориальной проблемы", - сказал он на брифинге в понедельник.

Таким образом Като прокомментировал речь Путина об отношениях с Японией, сказанную им 10 февраля на встрече с главными редакторами СМИ.

Президент отметил, что Москва хочет продолжать отношения с Токио, но при этом не будет делать ничего противоречащего основному закону РФ. Речь шла о принадлежности Курильских островов. Путин посоветовал журналистам задать этот вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Напомним, территориальные разногласия между Москвой и Токио о принадлежности Курил длятся уже более 50 лет. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза по итогам Второй Мировой войны. Но Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.