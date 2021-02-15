Суд признал экс-главу Марий Эл Маркелова виновным в получении взятки

Нижегородский районный суд признал бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова виновным в получении взятки.

- Суд установил, что Маркелов получил взятку в виде денег, - передаёт агентство РИА Новости слова судьи.

Напомним, слушания по делу Маркелова с апреля 2019 года проходят в Нижегородском районном суде. Прокуратура ранее попросила передать дело в Нижний Новгород, объяснив это тем, что в Марий Эл у Маркелова есть связи в правоохранительных органах и среди местных властей.

Леонид Маркелов возглавлял Марий Эл с 2001 по 2017 год. В апреле 2017-го его задержали. Следствие считает, что Маркелов на должности главы региона получил более 235 миллионов рублей взятки от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша. Также отмечается, что деньги Маркелову передали через доверенное лицо Наталью Кожанову. Следствие отмечает, что за взятку Маркелов должен был содействовать фабрике в получении имущественной выплаты средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.