Мишустин освободил от должности замглавы Федеральной антимонопольной службы Михаила Евраева

Мишустин освободил от должности Михаила Евраева. Фото:Владимир Гердо/ТАСС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Михаила Евраева от должности замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Евраев ушел с поста по собственному желанию.

Об этом свидетельствует документ, опубликованный на официальном портале правовых актов.

Михаил Евраев стал замглавы руководителя ФАС в ноябре 2018 года, где решал вопросы госзакупок.

Напомним, с апреля 2004 года Евраев был начальником управления ФАС России по контролю и надзору в области недвижимости, локальных монополий и ЖКХ.

С 2007 по 2012 год он был начальником управления ФАС по контролю за размещением госзаказа.

В 2008 году он награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, в 2011 году ему была вручена благодарность правительства Российской Федерации.

В 2013 году Михаил Евраев становится заместителем Министра связи и массовых коммуникаций РФ.