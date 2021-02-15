Член Совфеда Елена Бибикова поддержала идею уголовной ответственности за оскорбление ветеранов

В Совфеде оценили идею ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова поддержала идею ввести в России уголовную ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войты. Она добавила, что, по ее мнению, оскорбление людей в целом недопустимо.

«Я считаю, что вообще недопустимо оскорбление любого человека, тем более ветерана. Я считаю совершенно правильным (предложение — прим. ред.) и, если оно будет внесено, буду только за», — цитирует сенатора RT.

Напомним, ранее с инициативой ввести уголовное наказание для людей, оскорбляющих ветеранов, выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Свое предложение он объяснил тем, что люди должны соблюдать принципы морали и понимать, что есть черта, переступать которую нельзя.

«Есть некие красные линии, которые никому нельзя пересекать. Речь идет о некой моде у молодежи, как говорится, «хайпануть». Люди, которые пытаются прославиться в сети за счет каких-то выходок, и этих случае немало, к сожалению. В том числе они идут на оскорбление ветеранов», — цитирует Орлова телеканал «360».