Лавров: каркас отношений России и Евросоюза был сознательно разрушен Брюсселем

Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Москва готова обсуждать с Брюсселем все накопившиеся проблемы, однако каркас отношений ранее был сознательно разрушен по инициативе Евросоюза. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы готовы обсуждать проблемы, когда это отвечает в том числе и интересам России, мы взаимодействуем и по вопросам изменения климата, и по окружающей среде … Но каркас этих отношений был сознательно разрушен по инициативе Брюсселя», - сказал глава МИД РФ по итогам переговоров со своим финским коллегой Пеккой Хаависто.

Лавров заявил о готовности Москвы к восстановлению отношений с Брюсселем, если Евросоюз перестанет их разрывать.

«Выбор за Евросоюзом. Если он решит, что все-таки отношения нужно восстанавливать и обратить вспять действия по их разрыву … мы будем к этому тоже готовы», - отметил он.

Глава МИД РФ также отметил, что Москва продолжать развивать взаимовыгодные отношения с Европой, где у России есть много друзей и единомышленников, призвав не путать Европу с Евросоюзом.

«Не надо путать Евросоюз с Европой. Мы никуда из Европы не уходим. У нас в Европе много друзей, много единомышленников. Мы с ними будем продолжать развивать взаимовыгодные отношения», - заключил министр.