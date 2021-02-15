Аналитик дала прогноз курса рубля до конца марта

Эксперт рассказала, от чего чего будет зависеть курс рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На прошлой неделе рубль продолжил расти по отношению к доллару и евро. Этому способствовали два основных фактора – высокие цены на нефть и сокращение объемов покупки валюты со стороны Минфина. Такое мнение выразила аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева.

В результате, если цены на нефть будут продолжать оставаться на таком же уровне, рубль сможет продолжить укрепление. Однако ключевым фактором для национальной валюты станут итоги саммита ЕС, который пройдет в конце марта, считает Зайцева.

«Если на этой встрече будут приняты какие-либо персональные санкции, то это вряд ли серьезно отразится на курсе рубля. Если же санкционные меры серьезно затронут экономические интересы России, то можно ожидать ослабления нацвалюты», - цитирует эксперта «Российская газета».

Учитывая экономические и политические факторы, в течение ближайшего месяца курс рубля будет колебаться в диапазоне 73-76 рублей за доллар, а евро – около 90 рублей, добавила аналитик.

Напомним, ранее Центробанк РФ опубликовал официальные курсы валют на 16 февраля. Во вторник курс доллара от ЦБ составит 73,3 рубля, а курс евро - 88,9 рубля, передает сайт «Свободная пресса».