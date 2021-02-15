Аналитики спрогнозировали, насколько дорожающая нефть укрепит рубль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нефть постепенно прибавляет в цене. К 15 февраля баррель марки Brent стоит 63,43 доллара, а нефть сорта WTI прибавила в стоимости 1,99% и торгуется на отметке 60,56 долларов.

В связи с этим рубль несколько укрепил свои позиции: по отношению к доллару до 73,38 руб, евро - 88,88 руб.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что данные о потреблении нефти в Китае и Индии вернулись на докризисный уровень.

- Кроме того, Саудовская Аравия и другие страны суммарно снижают добычу в феврале и марте на 1,425 млн баррелей в день. Оптимизм трейдеров (и, соответственно, цены на нефть) поддерживаются сообщениями о сокращении коммерческих запасов сырья в США, - отметил Деев в беседе с ФАН.

Если позитивная динамика сохранится, то рубль может укрепить свои позиции до 72-72,5 долларов. В паре с евро – 88,5-89 руб.

- Но при условии, что для отечественной валюты не будет негатива - сообщений о новых санкциях, например, - заключил Артем Деев.

В свою очередь эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с Rt отметил, что немаловажную роль в данном вопросе играет политика США.

Новый глава государства Джо Байден пришел на «зелёной повестке» и делает шаги, которые стали восприниматься как давление на нефтяную индустрию, что, в свою очередь, повлияло на рост цены.