ПФР до конца 2021 года создаст сервис по назначению пенсий без заявления Фото: Иван Макеев

До конца текущего года создать Пенсионный фонд России должен создать сервис, предусматривающий назначение пенсий без подачи заявления. Такое поручение дало Министерство труда России. Об этом сообщил глава ведомства Антон Котяков.

«Я считаю, что нам нужно на себя взять амбициозную задачу - до конца 2021 года обеспечить сервис проактивного назначения пенсий для наших граждан», - заявил он на представлении нового главы ПФР Андрея Кигима.

Как отметил Котяков, сервис также должен позволить тем россиянам, которые не достигли пенсионного возраста, «в любой момент времени» получить информацию о пенсионных страховых выплатах, положенные им будут в будущем.

Кроме того, министр труда и социальной защиты указал на то, что ПФР должен обеспечить максимально понятную и прозрачную процедуру формирования пенсий.