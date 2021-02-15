Губернатор Александр Моор предложил тиражировать опыт Тюменской области по газификации региона

Использовать накопленный в Тюменской области опыт применения ресурсного метода ценообразования при развитии программ газификации по всей стране предложил глава региона Александр Моор, выступая на онлайн-заседании рабочей группы Госсовета РФ, которое было посвящено развитию систем газоснабжения и газификации в регионах. Проще говоря, в Тюменской области газоснабжающая организация зарабатывает не на строительстве сетей, а на поставке газа потребителям.

«Источники финансирования региональных программ газификации – один из основных вопросов. По нашему опыту, использование ресурсного метода финансирования позволяет существенно продвинуться в этом направлении. За те же деньги можно строить в два с половиной раза больше», – отметил Александр Моор.

В 2020 году в Тюменской области завершено строительство 221,8 км газораспределительных сетей. Газифицировано более 3,8 тыс. домов. Региональной программой газификации с 2021 до 2023 годы предусмотрено строительство 808,7 км газовых сетей, что позволит довести уровень газификации региона до 98%.

Применение ресурсного метода ценообразования при реализации программ газификации должно быть закреплено в федеральной нормативной базе, считает Александр Моор. При этом необходимо учитывать особенности каждого региона.