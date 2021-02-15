Как работает система предупреждения о ракетном нападении: Минобороны РФ опубликовало видео

Как работает система предупреждения о ракетном нападении Фото: Кадр видео

Министерство обороны России опубликовало видео, в котором показало, как работает российская система предупреждения о ракетном нападении (РСПН).

Ранее о ее работе рассказал генеральный конструктор и гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев. Как он отметил, РСПН всегда разрабатывали на пределе научно-технических возможностей, поэтому система способна фиксировать и отслеживать пуски гиперзвуковых ракет, которые летают со скоростью М=5-6 (число Маха).

«Наши средства способны обнаруживать эти цели, проводить их селекцию, то есть определять, какие цели действительно несут угрозу, какие просто находятся в околоземном космическом пространстве и сообщать всю эту информацию, обрабатывать, отображать», - сообщил он в комментарии телеканалу «Звезда».

Кроме того, Боев заявил, что в производстве локаторов цифровой обработки сигналов и самой системы предупреждения о ракетном нападении используются самые современные методы обработки информации и боевые алгоритмы. Как он уточнил, цель дальнейших работ по обеспечению безопасности и совершенствованию создание сплошного двухдиапазонного радиолокационного поля.