Австрийская газета рассказала о «шоке» Европы от российской вакцины «Спутник V» Фото: REUTERS

В австрийской газете Wiener Zeitung написали о «шоке», который испытала Европа от российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V»

Как отметил автор статьи, в Европе сначала скептически отнеслись к информации, что Россия первая в мире зарегистрировала вакцину против COVID-19. По его словам, такая реакция обусловлена стереотипами, сложившимися на Западе.

В статье заявляют, что несмотря на это, Россия «преподносит миру слишком много сюрпризов», чтобы представления об «отсталости», культивируемое на Западе, продолжало существовать. Как уточняется, это касается не только современных вооружений, но и других сфер, среди которых медицина.

«Западу пришлось признать, что российская вакцина эффективна и в то же время не вызывает побочных явлений», - говорится в статье.

В беседе с газетой политолог Герхард Манготт указал на то, что Россия постоянно предъявляет миру успехи в естественно-научной сфере. Он считает, что это связано не только с большим вниманием, которое страна уделяет разработке современных вооружений, но и с наследием Советского Союза, в котором, как он заявил, верили в науку и прогресс. Политолог также отмтеил, что новые разработки также внедряются в промышленность страны.

«По сути, нет большой разницы между западными и российскими исследованиями в области естественных наук», - добавил он.