Путин поручил разработать меры по трудоустройству безработных граждан

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил подготовить меры по содействию трудоустройству безработных граждан страны. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник, 15 февраля на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации обеспечить разработку и реализацию мер по содействию трудоустройству безработных граждан», - говорится в документе.

Отмечается, что речь также идет о субсидировании работодателям найма граждан из числа официально зарегистрированных безработных, а также профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование россиян из числа официально зарегистрированных безработных.

Выполнить поручение главы государства кабмин должен до 1 марта. В дальнейшем чиновники должны будут отчитываться ежеквартально.

Напомним, ранее Росстат оценил число безработных в России в 2020 году. Согласно представленным данным, около 4 миллионов человек в стране не имеют работы