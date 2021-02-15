Женщине грозит до 10 лет за хищение документа времен Александра II

Женщине грозит до 10 лет за хищение документов времен Александра II Фото: Михаил ФРОЛОВ

В отношении 62-летней жительницы Москвы завели уголовное дело по факту кражи документа времен Александра II. Об этом сообщили в прокуратуре Центрального округа столице, которая направила дело в Басманный суд.

Как уточняется, 2 ноября 2020 года женщина находилась в читальном зале Российского государственного военно-исторического архива, являясь его пользователем на основании постоянного пропуска, и получила архивные дела, в одном из которых был вложен документ – «Изложение Высочайшего повеления об увольнении от службы исполняющего должность военного губернатора Семипалатинской области полковника П. М. Спиридонова и назначении на его место полковника Ф. А. Панова, датированный 3 марта 1857».

В прокуратуре сообщили, что, обнаружив документ, обвиняемая попыталась вынести его из архива, поместив изначально в свой блокнот, а при выходе из архива - в туфлю, где его обнаружил сотрудник полиции.

Отмечается, что согласно судебному экспертному заключению, документ имеет особую историческую, а также культурную, художественную и научную ценность. Его оценивают в 50 тысяч рублей.

Жительнице столице предъявили обвинение по ч. 1 ст. 164 УК РФ «Хищение документов, имеющих особую историческую, научную, художественную и культурную ценность, независимо от способа хищения». Женщине грозит до 5 лет принудительных работ или до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.