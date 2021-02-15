Госсекретарь США призвал Турцию отказаться от российских С-400

Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Анкара должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Такое заявление сделал Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

«Госсекретарь призвал Турцию не оставлять у себя российские ракетные системы С-400», - говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента Штатов.

Отмечается, что в ходе разговора Блинкен «выразил поддержку продолжающимся переговорам между Турцией и Грецией».

Напомним, в связи с закупкой С-400 Вашингтон ввел санкции против турецких чиновников. Под ограничительные меры попали секретариат оборонной промышленности Турции, а также возглавляющий его Исмаил Демир. Кроме того, в «черный список» вошли еще три человека, которые, по заявлению США, «связаны с Россией».

После этого президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган заявил, что введение санкций из-за приобретенных российских ЗРС несовместимы с союзническими отношениями, и назвал это атакой на суверенные права Анкары.