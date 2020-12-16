Эрдоган назвал американские санкции из-за С-400 атакой на суверенитет Турции

Реджеп Тайп Эрдоган Фото: REUTERS

Санкции Вашингтона из-за приобретенных Анкарой российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 несовместимы с союзническими отношениями, и являются атакой на суверенные пава Турции. Такое заявление сделал турецкий лидер Реджеп Тайп Эрдоган

«Вчера Евросоюз против нас грозил ввести санкции, потом США… Что это за союзничество? Что это за альянс? Какое основание? Турция купила в России С-400. А разве Турция у вас не просила системы ПВО? Это решение является нападением на наш суверенитет, средством давления на нас», - заявил президент Турции

Эрдоган отметил, что на фоне ограничительных мер, Анкара намерена вдвое увеличить объём производства в оборонной промышленности.По его словам, Турция «давно оставила позади день», когда подобные ограничения могли тормозить ее.

Напомним, в связи с закупкой российских ЗРС Вашингтон ввел санкции против турецких чиновников. Под ограничительные меры попали секретариат оборонной промышленности Турции и возглавляющий его Исмаил Демир. Кроме того, в «черный список» попали еще три человека, которые по данным США «связаны с Россией».