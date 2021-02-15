В ВОЗ заявили, что для введения паспортов путешественников пока не хватает данных Фото: Евгения ГУСЕВА

Введение паспортов путешественников на данный момент не рекомендуются, поскольку пока не хватает данных о том, как вакцины от коронавируса влияют на распространение инфекции. Такое мнение высказал директор программы Всемирный организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«На данный момент сертификаты иммунитета не рекомендуются как необходимые для международных путешествий … У нас сейчас недостаточно данных, чтобы понять, поможет ли вакцинация прекратить передачу вируса», - заявил директор программы ВОЗ.

Кроме того, Райан указал на то, что на сегодняшний день вакцины от COVID-19 не доступны для всех, «что может только ограничить, а не открыть возможности для путешествий».

Напомним, ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что введение любого рода ковид-паспортов, которые бы ограничивали передвижение людей между государствами, является недопустимым. Кроме того, она высказалась портив инициативы некоторых российских регионов о введении документов о вакцинации от коронавирусной инфекции, которые давали бы допуск на массовые мероприятия.