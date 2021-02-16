Производители просят поднять цены на колбасу и сосиски

В России предложили поднять цены на колбасу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские мясопереработчики попросили торговые сети повысить закупочные цены готовой продукции на 10-15%, в том числе на колбасы и сосиски. Производители объясняют свою просьбу повышением цены на свинину и мясо курицы, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей ритейлеров.

По данным издания, крупные производители сомневаются, что государство позволит им поднять цены. Один из крупных переработчиков мяса сообщил газете, что сейчас тушка бройлера первой категории стоит 138 рублей за килограмм, а год назад она стоила 92 рубля. Килограмм свинины на кости стоит около 138 рублей, а в феврале 2020 года стоил 119 рублей.

В Минсельхозе изданию заявили, что цены на свинину и мясо птицы снизились в начале года из-за переизбытка этого товара на рынке, поэтому у производителей нет причин повышать закупочные цены.