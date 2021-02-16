ЦБ предупредил о новой схеме мошенников с использованием банкоматов

Мошенники стали чаще вынуждать своих жертв перевести свои деньги на счёт в другом банке или переводить средства через терминалы и банкоматы, чтобы усложнить банку процедуру блокировки сомнительных операций, сообщил заместитель главы департамента информационной безопасности Центробанка России Артём Сычев.

- Волнует, что злоумышленники уже прекрасно понимают, что если вся эта мошенническая активность идёт через платежные системы, то она с большой вероятностью может быть остановлена на стороне банка, - объяснил специалист в беседе с агентством РИА Новости.