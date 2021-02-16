Прокурор попросила дать оценку по оскорблениям Навального на суде

Прокурор Екатерина Фролова попросила судью Веру Акимову выделить из материалов дела и направить на проверку Следственным комитетом оскорбительные высказывания Алексея Навального в адрес судьи и гособвинителя, сообщает из зала суда корреспондент "Комсомольской правды" Александр Бойко.

В ответ Алексей Навальный попросил назвать оскорбительные высказывания с его стороны.

- Какие оскорбления? Моё поведение было милым, это были комплименты, а не оскорбления, - заявил политик.

После этого судья удалилась в совещательную комнату.

Напомним, предыдущие заседания суда по делу об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко прошли 5 и 12 февраля.

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