На заседание суда по делу Навального 16 февраля не приехали иностранные дипломаты

Иностранные дипломаты приезжали на заседания суда 5 и 12 февраля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представители иностранных дипломатических миссий не приехали на заседание суда по делу Алексея Навального об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщили в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы.

- Дипломаты сегодня не явились, - передаёт слова представителей пресс-службы агентство РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, на заседание суда 12 февраля приехали дипломаты от Латвии и Эстонии. На первом слушании дела 5 февраля присутствовали представители посольств Великобритании, Польши, Литвы, Латвии, Швейцарии, Болгарии, Норвегии, Австрии и других западных стран.