Строители завершили надвижку пролетного строения нового моста через реку Сок в Самарской области

Рабочее движение по новому мосту планируют пустить на год раньше запланированного срока. Фото: правительство Самарской области

На реке Сок в Самарской области завершили надвижку пролетного строения нового моста, говорится в сообщении регионального правительства.

Мост возводится на участке выезда из Самары на трассу Волжский – Курумоч – "Урал". Работы ведутся по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Рядом находится старый мост, который реконструируют. После завершения работ его продолжат эксплуатировать, таким образом, проезжая часть расширится до четырех полос.

Изначально планировалось завершить работы в середине 2022 года. Сейчас рабочее движение планируют открыть уже в июле текущего года. Для этого запрошено дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 750 млн рублей. Договоренность о том, что дополнительные средства будут выделены, достигнута на встрече Дмитрия Азарова с министром транспорта РФ Виталием Савельевым.

"У нас плановый запуск моста, как я говорил ранее, – это 2022 год. Но я совершенно точно уверен, что мы откроем движение по мосту в 2021 году. Очень надеюсь, что справимся летом. Это будет совсем другая скорость движения, отсутствие пробок, а значит, увеличится доступность, и весь регион будет быстрее развиваться. Меня очень радует, что мы опережающими темпами, как и намеревались, вместе с жителями региона воплощаем в жизнь задуманное, решаем самые застарелые проблемы. На примере Сокского моста мы видим, как это происходит", - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Сейчас готовность объекта составляет 55%. Строители готовятся асфальтировать будущую проезжую часть и проводить ее благоустройство.