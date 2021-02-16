Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Строители завершили надвижку пролетного строения нового моста через реку Сок в Самарской области

После завершения работ расширится проезжая часть на участке выезда на федеральную сеть дорог
Сергей ЧЕРНЫХ
КомментироватьОставить комментарий
Рабочее движение по новому мосту планируют пустить на год раньше запланированного срока. Фото: правительство Самарской области

Рабочее движение по новому мосту планируют пустить на год раньше запланированного срока. Фото: правительство Самарской области

На реке Сок в Самарской области завершили надвижку пролетного строения нового моста, говорится в сообщении регионального правительства.

Мост возводится на участке выезда из Самары на трассу Волжский – Курумоч – "Урал". Работы ведутся по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Рядом находится старый мост, который реконструируют. После завершения работ его продолжат эксплуатировать, таким образом, проезжая часть расширится до четырех полос.

Изначально планировалось завершить работы в середине 2022 года. Сейчас рабочее движение планируют открыть уже в июле текущего года. Для этого запрошено дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 750 млн рублей. Договоренность о том, что дополнительные средства будут выделены, достигнута на встрече Дмитрия Азарова с министром транспорта РФ Виталием Савельевым.

"У нас плановый запуск моста, как я говорил ранее, – это 2022 год. Но я совершенно точно уверен, что мы откроем движение по мосту в 2021 году. Очень надеюсь, что справимся летом. Это будет совсем другая скорость движения, отсутствие пробок, а значит, увеличится доступность, и весь регион будет быстрее развиваться. Меня очень радует, что мы опережающими темпами, как и намеревались, вместе с жителями региона воплощаем в жизнь задуманное, решаем самые застарелые проблемы. На примере Сокского моста мы видим, как это происходит", - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Сейчас готовность объекта составляет 55%. Строители готовятся асфальтировать будущую проезжую часть и проводить ее благоустройство.