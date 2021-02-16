Специалисты рынка недвижимости назвали идеальной ставку льготной ипотеки в 5-5,5% Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперты рынка недвижимости назвали оптимальную ставку по ипотеке с господдержкой. Специалисты сходятся во мнении, что снижение без ущерба возможно до 5-5,5 процентов.

По мнению гендиректора агентства недвижимости WE KNOW Александра Галицына, снижение процента до указанного порога позволит поддержать спрос на рынке недвижимости. А еще даст возможность оформлять жилищные кредиты семьям с детьми, так как для них особенно важны процентные ставки – чем они ниже, тем лучше.

- Думаю, что для заемщиков с двумя и более детьми можно было бы оставить ставки до 5 процентов. Это позволит решить их жилищные проблемы, - указал президент ГК «Основа» Александр Ручьев.

При этом на общую картину спроса снижение ставки не окажет влияние. Причина в том, что в России не так велика доля ипотечников с двумя детьми.

- 5-6 процентов по льготному кредиту – было бы идеально. Причем для покупателя важен не только размер процентной ставки, но и ее стабильность на длительный период, - заключила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова в беседе с "Известиями".

Эксперты рынка сходятся во мнении, что тренд на снижение ипотечных ставок для семей с детьми будет сохраняться в ближайшие годы.

2020 год стал рекордным не только по объемам выданных ипотечных кредитов, но и по числу рефинансированных займов. Но далеко не всегда условия рефинансирования действительно являются выгодными.

На что нужно обращать внимание и какие скрытые платежи могут сопровождать процедуру, эксперты рынка рассказали ОТР.