Оппозиция Украины собирает подписи за импичмент Зеленскому.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
На Украине собираются объявить импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому.
"Исторический момент! Начат сбор подписей народных депутатов за импичмент президента Зеленского", — написал депутат Илья Кива в Facebook.
Подписи стала собирать партия "Оппозиционная платформа — За жизнь".
Вопрос в ОПЗЖ об импичменте президенту был поднят после его решения закрыть три телеканала: "112 Украина", NewsOne и ZIK. Они остались доступны только в YouTube.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский запретил вещание трем украинским телеканалам. Он отметил, что это борьба с пропагандой, мешающей стране на пути к Евросоюзу, и добавил, что активно поддерживает свободу слова.
Зеленского обвинили в нарушением конституции и законов Украины, диктатуре, а также в ущемлении свободы слова.
Однако в Конституционном суде отметили, что для процедуры импичмента нужны голоса 300 депутатов, а чтобы он вступил в силу потребуется 375 голосов.