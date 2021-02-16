Оппозиция Украины собирает подписи за импичмент Зеленскому. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине собираются объявить импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Исторический момент! Начат сбор подписей народных депутатов за импичмент президента Зеленского", — написал депутат Илья Кива в Facebook.

Подписи стала собирать партия "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Вопрос в ОПЗЖ об импичменте президенту был поднят после его решения закрыть три телеканала: "112 Украина", NewsOne и ZIK. Они остались доступны только в YouTube.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский запретил вещание трем украинским телеканалам. Он отметил, что это борьба с пропагандой, мешающей стране на пути к Евросоюзу, и добавил, что активно поддерживает свободу слова.

Зеленского обвинили в нарушением конституции и законов Украины, диктатуре, а также в ущемлении свободы слова.

Однако в Конституционном суде отметили, что для процедуры импичмента нужны голоса 300 депутатов, а чтобы он вступил в силу потребуется 375 голосов.